U teškom sudaru na putu Niš-Gadžin Han troje povređeni, među njima sedmogodišne dete

Medijska kutija pre 57 minuta  |  m.k.
U teškom sudaru na putu Niš-Gadžin Han troje povređeni, među njima sedmogodišne dete

Tri osobe su povređene u sudaru koji se dogodio na putu Niš-Gadžin Han, a među njima i sedmogodišnje dete, saopštio je Univerzitetski klinički centar (UKC) u Nišu. -Povređena su i žena (25) i muškarac (38).

Pacijenti su primljeni u stabilnom stanju i u toku je njihova kompletna dijagnostika-naveli su iz UKC. U Policijskoj upravi u Nišu su saopštili da je u sudaru automobila i kamiona na putu Niš-Gadžin Han poginula ženska osoba. Udes se dogodio oko 14.30 časova, a o nesreći je obavešteno nadležno tužilaštvo. Zbog uviđaja saobraćaj je preusmeren na alternativni put koji vodi ka Gadžinom Hanu. Niška policija nije saopštila uzrok ove teške saobraćajne nesreće.
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