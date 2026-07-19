Najlepši momenat Mundijala: Englezi stopirali dodelu medalja, tražili još jednu bronzu da je daju baš njemu

Sjajnu scenu videli smo na kraju meča Engleske i Francuske za treće mesto na Svetskom prvenstvu.

Pobedila je Engleska posle vrlo haotične utakmice 6:4 (4:0), a onda su krenule da se dele bronzane medalje. Jednu od njih dobio je fudbaler koji nije bio na spisku selektora Tomasa Tuhela i koji nikada nije obukao dres seniorske selekcije Engleske. U pitanju je golman Džejson Stil koji je, iako van spiska od 26 igrača, proveo ceo turnir sa ekipom i njegovi saigrači su stopirali ceremoniju dodele medalja da bi se i on popeo na podijum, a onda mu je Džordan Henderson