Preminuo muškarac (60) povređen u nesreći kod Kuršumlije: Poznato stanje ostalih zbrinutih pacijenata

G.M. (60) koji je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 17.30 časova dogodila u selu Visoka kod Kuršumlije, zbog stanja u kojem je dovezen preminuo je u Opštoj bolnici Prokuplje, a na lečenju su još četiri osobe, potvrđeno je u Zdravstvenom centru Prokuplje. "Nešto posle 18 časova, u Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja Zdravstvenog centra Prokuplje, sanitetskim vozilima Doma zdravlja Kuršumlija, dovezeno je pet lica povređenih u