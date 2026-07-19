Preminuo muškarac (60) povređen u nesreći kod Kuršumlije: Poznato stanje ostalih zbrinutih pacijenata

Mondo pre 1 sat  |  Mihajlo Sfera
Preminuo muškarac (60) povređen u nesreći kod Kuršumlije: Poznato stanje ostalih zbrinutih pacijenata
G.M. (60) koji je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 17.30 časova dogodila u selu Visoka kod Kuršumlije, zbog stanja u kojem je dovezen preminuo je u Opštoj bolnici Prokuplje, a na lečenju su još četiri osobe, potvrđeno je u Zdravstvenom centru Prokuplje. "Nešto posle 18 časova, u Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja Zdravstvenog centra Prokuplje, sanitetskim vozilima Doma zdravlja Kuršumlija, dovezeno je pet lica povređenih u
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