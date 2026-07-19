Putinov ponos postao sprdnja, totalni fijasko: Cela Evropa se smeje, ne sme da leti po kiši, mrazu ni vrućini

Mondo pre 12 minuta  |  Uroš Matejić
Putinov ponos postao sprdnja, totalni fijasko: Cela Evropa se smeje, ne sme da leti po kiši, mrazu ni vrućini
Ruska avio-industrija grca pod sankcijama Zapada. Predsednik Vladimir Putin sve nade polaže u domaću proizvodnju - i pritom se propisno obrukao. Novi regionalni putnički avion Il-114-300 dobio je samo ograničenu dozvolu za letenje. Ovoj letelici su strogo zabranjeni letovi po vrućini, ekstremnoj hladnoći i kiši. Zapadne sankcije protiv Rusije i Vladimira Putina uzimaju svoj danak. Ruske avio-kompanije se tokom letnjih meseci bore sa ozbiljnim problemima, preneo je
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