Ruska avio-industrija grca pod sankcijama Zapada. Predsednik Vladimir Putin sve nade polaže u domaću proizvodnju - i pritom se propisno obrukao. Novi regionalni putnički avion Il-114-300 dobio je samo ograničenu dozvolu za letenje. Ovoj letelici su strogo zabranjeni letovi po vrućini, ekstremnoj hladnoći i kiši. Zapadne sankcije protiv Rusije i Vladimira Putina uzimaju svoj danak. Ruske avio-kompanije se tokom letnjih meseci bore sa ozbiljnim problemima, preneo je