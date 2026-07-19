Snažan hladni front pogodio Srbiju, temperatura drastično pala: Evo gde se očekuju grad i olujni vetar

Krajem dana hladni front stigao je do našeg regiona, a kao posledica toga formirale su se grmljavinske predfrontalne nestabilnosti.

Lokalni pljuskovi sa grmljavinom pogodiliu su zapadne i jugozapadne predele Srbije, Kolubarski okrug i Podrinje, a ove veleri ih ima u centralnoj Srbiji sa tedencijom premeštanja ka Pomoravlju, navodi meteorolog Đorđe Đurić. I dalje je vruće, uz temperature ove večeri i preko 30 stepeni. U ovom času, hladni front sa severozapada stigao je do severozapada Srbije i Bačkoj donosi pljuskove sa grmljavinom, jak, na udare i olujni severozapadni vetar. Temperatura u