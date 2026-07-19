Sve veći strah od potpune eskalacije: Evakuisani strateški aerodrom i luka, SAD poslale dramatično upozorenje

Međunarodni aerodrom i morska luka u Akabi, na jugu Jordana, evakuisani su u nedelju zbog "konkretne i verodostojne pretnje", saopštila je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država.

Američka ambasada pozvala je svoje državljane da izbegavaju oba objekta dok rastu regionalne tenzije nakon iranskih napada i pogibije dvojice američkih vojnika. "Snažno savetujemo svim Amerikancima da ne putuju ni do aerodroma ni do morske luke", navodi se u saopštenju ambasade objavljenom na društvenoj mreži "Iks", uz poziv građanima da nastave da prate uputstva jordanskih vlasti. Ambasada nije objavila dodatne detalje o prirodi pretnje niti je navela koliko dugo