Tri kajle, biseri i torbica: Lamin Jamal je ovako stigao na finale Svetskog prvenstva

Mondo pre 1 sat  |  Milutin Vujičić
Tri kajle, biseri i torbica: Lamin Jamal je ovako stigao na finale Svetskog prvenstva

Večeras od 21 čas na stadionu "Metlajf" u Njujorku (Nju Džerzi) gledamo finale Svetskog prvenstva u fudbalu između Španije i Argentine.

Na dva sata pred početak utakmice objavljeni su sastavi timova koje su birali Luis de la Fuente i Lionel Skaloni, a u njima nije bilo preterano velikih iznenađenja. Najvažnije vesti su da Lionel Mesi predvodi Argentinu sa jedne, a 20 godina mlađi Lamin Jamal Španiju sa druge strane. I ovom finalu pristupili su potpuno drugačije - što se vidi i po oblačenju. Dok smo navikli da se Mesi ne eksponira previše kada je u pitanju ponašanje van terena, čini se da Lamin
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