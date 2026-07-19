Vremenska prognoza za nedelju, 19. jul: Promenljivo oblačno, stiže velika promena u toku dana

Prema vremenskoj prognozi RHMZ-a, danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab i umeren, u zoni pljuskova jak ili olujni, severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 23, a najviša dnevna od 31 na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije. Upozorenje: Tmax ≥ 35 °C, verovatnoća 90%. Lokalna pojava grmljavina sa gradom,