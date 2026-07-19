Žestoki ukrajinski napadi dronovima na Rusiju: Gore velika naftna skladišta, oglasio se Zelenski (video)

Mondo pre 1 sat  |  Mihajlo Sfera
Žestoki ukrajinski napadi dronovima na Rusiju: Gore velika naftna skladišta, oglasio se Zelenski (video)

Ukrajinski napadi dronovima, usmereni na rusku naftnu industriju, izazvali su nekoliko velikih požara na jugu zemlje, izvestile su danas ruske vlasti.

Lokalni mediji preneli su da su se u Stavropoljskom kraju zapalila tri skladišta nafte. Guverner Stavropolja Vladimir Vladimirov potvrdio je da je na industrijskim objektima izbilo više požara i eksplozija, i rekao da nema podataka o povređenima. Guverner nije imenovao pogođene objekte, ali je kazao da je delimično proglašeno vanredno stanje. Evakuisane su zgrade, a stanovnici su premešteni na sigurno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je
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