Reprezentacija Srbije (U20) boriće se za zlatnu medalju na EP u Ljubljani

U20 Reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina u Ljubljani, pošto je u polufinalu savladala Španiju rezultatom 72:65 (25:11, 17:17, 17:21, 13:16).

Srbija je imala i 19 poena prednosti u prvom delu igre, ali je Španija uspela da se vrati, samo da bi „orlići“ pokazali karakter u završnici i obezbedili borbu za zlato. Izabranici selektora Nemanje Jovanovića su posle nešto izjednačenijeg početka meča postepeno preuzeli kontrolu, agresivnom odbranom naterali rivala na veliki broj grešaka i u nastavku prve deonice stekli dvocifrenu prednost, koju do kraja poluvremena nisu ispuštali. Prva četvrtina donela je