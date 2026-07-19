Reprezentacija Srbije (U20) boriće se za zlatnu medalju na EP u Ljubljani

Morava info pre 1 sat  |  RTS
Reprezentacija Srbije (U20) boriće se za zlatnu medalju na EP u Ljubljani

U20 Reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina u Ljubljani, pošto je u polufinalu savladala Španiju rezultatom 72:65 (25:11, 17:17, 17:21, 13:16).

Srbija je imala i 19 poena prednosti u prvom delu igre, ali je Španija uspela da se vrati, samo da bi „orlići“ pokazali karakter u završnici i obezbedili borbu za zlato. Izabranici selektora Nemanje Jovanovića su posle nešto izjednačenijeg početka meča postepeno preuzeli kontrolu, agresivnom odbranom naterali rivala na veliki broj grešaka i u nastavku prve deonice stekli dvocifrenu prednost, koju do kraja poluvremena nisu ispuštali. Prva četvrtina donela je
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