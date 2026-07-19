ANEM: Policija omogućila nasilnicima da sprečavaju okupljanje i napadaju novinare, umesto da obezbedi prijavljeni skup u Pirotu…

Interventna jedinica policije izašla je na ulice Pirota, ali ne da obezbedi prijavljeni Prajd karavan, već da svojim prisustvom omogući huliganima i nasilnicima da nesmetano šire mržnju i homofobiju, uz povike: „Ubij, ubij p*dera!“, saopštava ANEM.

Pored demonstracije nasilja i pretnji, huligani i pripadnici ekstremno desničarskih organizacija, neometani od strane policije, kako navodi ANEM, grubo su sprečavali novinare da izveštavaju. Uz pretnje fizičkom silom, uvrede i zastrašivanje, novinarka Tampon zone Sara Stanojković i novinar portala Mašina Aleksandar Đokić sprečeni su da slobodno izveštavaju za svoje redakcije. Tokom izveštavanja napadnuta je i novinarska ekipa N1. Redakcija je tokom rada grubo