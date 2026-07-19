Da li je došlo do popuštanja discipline: Šta SNS radi na lokalu?

Kragujevac, Vranje, Kraljevo, Valjevo, Novi Pazar, Kula, Šid, Bor, Sokobanja, Knjaževac - mesta su u kojem je javnost, barem da je poznato, mogla da prisustvuje "trzavicama" unutar Srpske napredne stranke (SNS), od raspuštanja odbora odnosno smene poverenika, do "neadekvatnog" glasanja u gradskim Skupštinama.

I dok politikolog Aleksandar Ivković za N1 ocenjuje da je logičan sled okolnosti da dolazi do popuštanja discipline kada je jedna politička opcija toliko dugo na vlasti, lokalni odbornici naglašavaju da ovakav razvoj događaja, naposletku, ide u korist njima kao političkim oponentima - ali ne i građanima u tim mestima. Tokom leta 2014. godine Izvršni odbor (IO) SNS-a raspustio je 31 gradski i opštinski odbor u Srbiji najviše zbog, kako je tada naveo predsednik IO