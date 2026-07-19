Glamočić upozorio na sve učestalije nepropisno odlaganje uginulih životinja

N1 Info pre 4 sati  |  FoNet
Glamočić upozorio na sve učestalije nepropisno odlaganje uginulih životinja
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić upozorio je danas, tokom sastanka lokalnog kriznog štaba u Obrenovcu zbog pojave afričke kuge svinja, na sve učestalije nepropisno odlaganje uginulih životinja i naglasio da takvo ponašanje predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje životinja, životnu sredinu i ljude. "U uslovima proglašene vanredne situacije neće biti tolerancije prema neodgovornom ponašanju. Svaki slučaj biće prijavljen nadležnim
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