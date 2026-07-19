Glamočić upozorio na sve učestalije nepropisno odlaganje uginulih životinja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić upozorio je danas, tokom sastanka lokalnog kriznog štaba u Obrenovcu zbog pojave afričke kuge svinja, na sve učestalije nepropisno odlaganje uginulih životinja i naglasio da takvo ponašanje predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje životinja, životnu sredinu i ljude. "U uslovima proglašene vanredne situacije neće biti tolerancije prema neodgovornom ponašanju. Svaki slučaj biće prijavljen nadležnim