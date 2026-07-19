Na današnji dan, 19. jul: Rođen Vladimir Majakovski, otvorena pariska podzemna železnica...

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Na današnji dan, 19. jul: Rođen Vladimir Majakovski, otvorena pariska podzemna železnica...
Na današnji dan dogodilo se: 1427. Umro je Stefan Lazarević, srpski knez (1389-1402), sin kneza Lazara i kneginje Milice, vazal turskog sultana Bajazita I do 1402. godine, kada se povukao u Carigrad gde je od vizantijskog cara Jovana II Paleologa dobio titulu despota. Posle poraza Bajazita I kod Angore od Mongola, sklopio je sporazum sa ugarskim carem Žigmundom I od kojeg je 1403. dobio Mačvu i Beograd, koji je proglasio prestonicom, a 1421. je nasledio Zetu. Bavio
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