Pretnje, nasrtaji, gađanje i priznanje pred policijom da je bezbednost novinara N1 ugrožena: Medijski rad u Srbiji - epizoda iz Pirota

N1 Info pre 3 sata  |  Ana Opačić
Pretnje, nasrtaji, gađanje i priznanje pred policijom da je bezbednost novinara N1 ugrožena: Medijski rad u Srbiji - epizoda…

Dan nakon napada na reporterku i snimatelja N1 - policija u Pirotu uhapsila je A.

M. (26) i P. M. (24) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo "ugrožavanje sigurnosti", kada su pogodili paradajzom ekipu televizije N1 uoči Prajd karavana na Trgu pirotskih ratnika. Osim njih, protiv D. V. (43) biće podneta prekršajna prijava zbog sumnje da je rukom odgurnuo kameru snimatelju N1 i vređao našu novinarku. A kako je do napada uopšte moglo da dođe - s obzirom na prisutne pripadnike policije i šta nam to govori? "Je li sad ugrožena
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