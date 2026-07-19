"Tabloidni snajperista režima": Od koga Informer dobija poverljive podatke i šta je zapravo "GOSI"

N1 Info pre 1 sat  |  Ana Agatonović
"Tabloidni snajperista režima": Od koga Informer dobija poverljive podatke i šta je zapravo "GOSI"

Objavljivanje privatnih podataka, fotografija sa odmora, pa čak i dokumenata kritičara vlasti postalo je ustaljena praksa tabloida Informer i njegovog vlasnika Dragana J.

Vučićevića. Sagovornici portala N1 ocenjuju da takve objave predstavljaju oblik targetiranja i zastrašivanja, te dovode u pitanje tvrdnje da informacije stižu od, kako oni to navode, "gledalačko-informativne službe Informera" za koju su osmislili i skraćenicu GOSI. Ističu sumnje da poverljivi podaci dolaze iz bezbednosnih struktura. Više nije retkost kada vlasnik Informera Dragan Vučićević na svojim društvenim mrežama, ali i u medijima u njegovom vlasništvu, objavi
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