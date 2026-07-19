Virus afričke kuge svinja širi se Srbijom: Pojačane mere kontrole - gde su najveća žarišta

Virus afričke kuge svinja proširio se Srbijom i podaci nisu dobri, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.

Zbog širenja virusa vanredna situacija proglašena je u četiri grada, odnosno opštine u Srbiji. Šta podrazumevaju mere zaštite i da li je ovaj virus opasan za ljude? Podsećamo, u subotu je na sednici lokalnog i regionalnog kriznog štaba, konstatovano da su najveća žarišta trenutno na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i na delu teritorije Beograda, zbog čega su pojačane sve mere kontrole. Zbog širenja virusa afričke kuge svinja, vanredna situacija proglašena