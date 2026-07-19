Eskalacija sukoba: Izrael upozorava Iran nakon napada na Jordan

Naslovi.ai pre 1 sat
Eskalacija sukoba: Izrael upozorava Iran nakon napada na Jordan

Nakon iranskih raketnih napada na Jordan i Kuvajt, Izrael poručuje da će odgovoriti punom snagom na svaku pretnju.

U napadu iranskih dronova i raketa na bazu u Jordanu poginula su dva američka vojnika, što je dovelo do osme noći uzastopnih vazdušnih udara SAD na ciljeve Revolucionarne garde u Iranu. Predsednik Tramp ističe važnost misije i sprečavanje nuklearnog naoružanja Irana, dok vrhovni vođa Irana Hamnei najavljuje odmazdu. Beta N1 Info Insajder NIN

Sukob se intenzivira napadima na energetska postrojenja u Kuvajtu, dok su iranske rakete gađale i Bahrein i jordanski grad Akaba. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac upozorio je da će Izrael odgovoriti punom snagom na bilo koji napad Irana. Insajder Blic Insajder Euronews Vreme

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