Eskalacija sukoba SAD i Irana: Napadi prošireni na Bahrein i Kuvajt

Naslovi.ai pre 59 minuta
Eskalacija sukoba SAD i Irana: Napadi prošireni na Bahrein i Kuvajt

Nakon pogibije američkih vojnika u Jordanu, sukob se širi regionom uz iranske raketne napade na Kuvajt, Bahrein i Jordan.

U napadu iranskih dronova i raketa na bazu u Jordanu poginula su dva američka vojnika, što je dovelo do osme noći uzastopnih vazdušnih udara SAD na ciljeve Revolucionarne garde u Iranu. Predsednik Tramp ističe važnost misije i sprečavanje nuklearnog naoružanja Irana, dok vrhovni vođa Irana Hamnei najavljuje odmazdu. Beta N1 Info Insajder NIN

Sukob se intenzivira napadima na energetska postrojenja u Kuvajtu, dok su iranske rakete gađale i Bahrein i jordanski grad Akaba. Kuvajtska vojska potvrdila je presretanje neprijateljskih letelica, a situacija na Bliskom istoku ostaje izuzetno nestabilna nakon propalog primirja. Blic Insajder Euronews Vreme

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