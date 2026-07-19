Eskalacija sukoba SAD i Irana: Napadi u Jordanu i Kuvajtu

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Nakon pogibije američkih vojnika u Jordanu, SAD nastavljaju vazdušne udare na Iran, dok Teheran uzvraća napadima na infrastrukturu u Kuvajtu.

U napadu iranskih dronova i raketa na bazu u Jordanu poginula su dva američka vojnika, što je dovelo do osme noći uzastopnih vazdušnih udara SAD na ciljeve Revolucionarne garde u Iranu. Predsednik Tramp ističe važnost misije i sprečavanje nuklearnog naoružanja Irana. Beta N1 Info Insajder

Teheran je uzvratio napadima na energetska postrojenja u Kuvajtu, dok su iranske rakete gađale i jordanski grad Akaba, gde je jordanska vojska presrela većinu projektila. Situacija na Bliskom istoku je izuzetno napeta uz rizik od širenja sukoba. Insajder Euronews Vreme