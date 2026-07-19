Masovni raketni napadi: Ukrajina traži nove sankcije i PVO sisteme

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Nakon najtežih udara na Kijev, ukrajinski zvaničnici zahtevaju hitnu 21. rundu sankcija EU i dodatne presretače za odbranu.

Rusija je izvela jedan od najmasovnijih napada balističkim raketama i dronovima na Kijev i okolinu, usmrtivši najmanje jednu osobu u prestonici i povredivši desetine ljudi širom zemlje. U napadima na Harkov stradalo je još troje ljudi. BBC News Insajder N1 Info Beta

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga pozvao je saveznike na uvođenje 21. runde sankcija EU i hitnu isporuku PVO sistema, ističući da se kašnjenje meri ljudskim životima. Moskva tvrdi da su udari bili odgovor na ukrajinske napade na naftnu infrastrukturu u Stavropoljskom kraju. Beta RTS Insajder Euronews