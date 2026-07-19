RHMZ izdao hitno upozorenje: Nevreme sa gradom zahvata Šumadiju

Naslovi.ai pre 2 sata
RHMZ izdao hitno upozorenje: Nevreme sa gradom zahvata Šumadiju

Intenzivni pljuskovi sa grmljavinom premeštaju se preko Kolubarskog okruga ka Aranđelovcu i Topoli, uz opasnost od grada.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje na intenzivne pljuskove sa grmljavinom koji se u narednih sat vremena premeštaju preko juga Kolubarskog okruga i Ljiga ka Šumadiji, konkretno Aranđelovcu i Topoli. Nevreme je praćeno lokalno većom količinom padavina i pojavom grada. RTV Nova N1 Info

Nakon večerašnjih nepogoda, narednih dana očekuje se promenljivo i nestabilno vreme uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova. Sutra će na severu biti suvo i sunčano, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno uz kišu i grmljavinu. Temperature će biti u padu, krećući se između 27 i 33 stepena. Pressek Beta Radio sto plus RTS

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