Upozorenje na grmljavinske nepogode i promenu vremena u Srbiji

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RHMZ najavio intenzivne pljuskove sa gradom i olujnim vetrom, nakon čega sledi pad temperature i nestabilan period.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na grmljavinske nepogode koje se tokom večeri očekuju u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije. Nevreme, praćeno gradom i olujnim vetrom, zahvatiće Vojvodinu, Beograd i Šumadiju, dok su na snazi žuti i narandžasti meteoalarmi. Nova N1 Info Nedeljnik Blic

Nakon večerašnjih nepogoda, narednih dana očekuje se promenljivo i nestabilno vreme uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova. Temperature će biti u padu, krećući se između 27 i 33 stepena, uz mogućnost lokalnih nepogoda do utorka. Pressek Beta Radio sto plus