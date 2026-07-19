Endru i Tristan Tejt uhapšeni u Majamiju po poternici iz Velike Britanije

Nedeljnik pre 3 sata
Endru i Tristan Tejt uhapšeni u Majamiju po poternici iz Velike Britanije

Influenseri Endru i Tristan Tejta uhapšeni su kasno sinoć u Majamiju na osnovu zahteva za ekstradiciju iz Velike Britanije, a nakon istrage o seksualnim deliktima koje je prijavilo sedam žrtava, saopštilo je britansko Kraljevsko tužilaštvo a preneo CNN.

Britanski zvaničnici optužuju braću za zlostavljanje žena u regionu istočne Engleske, severno od Londona, u periodu između 2010. i 2017. godine. Optužbe za silovanje i trgovinu ljudima Endru Tejt suočava se sa 42 optužbe, uključujući silovanje, trgovinu ljudima, posedovanje neprimerenih slika dece i fizički napad, navode britansko tužilaštvo i policija Bedfordšira. Tristan Tejt se suočava sa 17 optužbi, uključujući seksualni napad, silovanje i trgovinu ljudima,
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