Endru i Tristan Tejt uhapšeni u Majamiju po poternici iz Velike Britanije

Influenseri Endru i Tristan Tejta uhapšeni su kasno sinoć u Majamiju na osnovu zahteva za ekstradiciju iz Velike Britanije, a nakon istrage o seksualnim deliktima koje je prijavilo sedam žrtava, saopštilo je britansko Kraljevsko tužilaštvo a preneo CNN.

Britanski zvaničnici optužuju braću za zlostavljanje žena u regionu istočne Engleske, severno od Londona, u periodu između 2010. i 2017. godine. Optužbe za silovanje i trgovinu ljudima Endru Tejt suočava se sa 42 optužbe, uključujući silovanje, trgovinu ljudima, posedovanje neprimerenih slika dece i fizički napad, navode britansko tužilaštvo i policija Bedfordšira. Tristan Tejt se suočava sa 17 optužbi, uključujući seksualni napad, silovanje i trgovinu ljudima,