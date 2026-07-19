Jovanović (CLS): Predlog da se blizu 700 miliona evra izdvoji za „partnerstvo za bezbednost“ pred skupštinom Beograda

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da o Predlogu javno-privatnog partnerstva za bezbednost u Beogradu nije bilo nikakve debate i da, prema Zakonu o glavnom gradu, Beograd nema ovlašćenja vezana za javnu bezbednost. „Bezbednost u Beogradu je važna tema… Ako hoćemo da razgovaramo o partnerstvu sa nekom firmom, mi pre svega moramo promeniti Zakon o glavnom gradu i vratiti Beogradu ovlašćenja nad javnom bezbednošću i