Zatvorena vojna zona oko Pojasa Gaze uoči najavljenog marša izraelske desničarske grupe Nahala

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su proglasile celokupno područje oko Pojasa Gaze zatvorenom vojnom zonom.

Povod za takvu odluku je planirani masovni marš desničarske grupe koja teži ponovnom uspostavljanju izraelskih naselja unutar palestinske enklave, objavio je Times of Israel a preneo RTS. učesnici marša hoće da uđu u Gazu? Zatvorena zona, koja je na snazi od danas u 8 časova ujutru do ponedeljka u 8 časova, obuhvata čitavo područje oko Pojasa Gaze, od Jad Mordehaja, severno od enklave, preko puta 232 na istoku, pa sve do Kerem Šaloma na krajnjem jugu. Očekuje se da