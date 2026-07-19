Đedović Handanović: Ishod pregovora MOL i Gaspromnjefta ne zavisi od Srbije, naš deo posla je završen

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da država prati razgovore između Mađarske naftne kompanije (MOL) i većinskih ruskih vlasnika Naftne industrije Srbije (MIS), ali njihov ishod, kao ni eventualne odluke američke administracije, ne zavise od Srbije.

"Naš deo posla smo završili kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL. Nastavićemo da jačamo robne rezerve, pratimo snabdevenost tržišta i donosimo odgovorne odluke koje obezbeđuju energetsku stabilnost Srbije", napisala je ministarka na svom zvaničnom Instagram nalogu. Објава коју дели Dubravka Đedović Handanović (@dubravka.djedovic) Na odnose Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, kako je ukazala, ne mogu da utiču, ali mogu da čuvaju interese Srbije i dobre