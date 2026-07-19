Gužve ka Jadranu: Zastoji na granicama i auto-putevima u Hrvatskoj, na Bajakovu kolona duga deset kilometara

Saobraćaj u Hrvatskoj u pravcu Jadranskog mora je pojačan, a na većini graničnih prelaza je gužva, saopšteno je iz Hrtvatskog auto-kluba (HAK). Gužva je i na graničnom prelazu sa Srbijom, Bajakovo, gde se formirala kolona putničkih automobila duga deset kilometara.

Zbog pojačanog saobraćaja na naplatnoj rampi Trakošćan (kod Varaždina) u smeru Zagreba kolona je duga oko pet kilometara - proteže se čak u Sloveniju. Vozači se upozoravaju na moguće zastoje i kolone na auto-putevima, kao i na gužve na mostovima, naplatnim rampama, odmorištima i u tunelima, prenosi portal Index.hr. "U uslovima povećane frekvencije saobraćaja i mogućih mokrih i klizavih kolovoza, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na