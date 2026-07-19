Influenseri Endru i Tristan Tejt uhapšeni u Majamiju: Nove optužbe za seksualne delikte i trgovinu ljudima

Newsmax Balkans pre 4 sati
Influenseri Endru i Tristan Tejt uhapšeni u Majamiju: Nove optužbe za seksualne delikte i trgovinu ljudima

Braća influenseri Endru i Tristan Tejt uhapšeni su u subotu u Majamiju, saopštila je američka Služba maršala, prenose svetski mediji.

Američke vlasti nisu odmah objavile za šta su optužena braća Tejt, ali portparol Službe maršala, Brejdi MekKaron, rekao je za AP da je nalog za hapšenje zapečaćen. "Američki maršali u Južnom okrugu Floride uhapsili Endrua i Tristana Tejta u skladu sa ekstradicijskim postupkom. Ova hapšenja izvršena su u skladu sa međunarodnim ugovorima i sporazumima o saradnji organa za sprovođenje zakona koji regulišu ekstradicije ministarstva pravde", saopštio je portparol
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