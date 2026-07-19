Radovi na Pančevačkom mostu do 24. jula, saobraćaj će se odvijati jednom trakom

Do 24. jula, u periodu od 20 do pet časova, biće izvođeni radovi na Pančevačkom mostu, tokom kojih će se saobraćaj odvijati jednom saobraćajnom trakom, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".

Kako se precizira u saopštenju, radovi na Pančevačkom mostu, odnosno na državnom putu I B reda broj 47, na deonici između petlje Krnjača i Bogoslovije, u noći između 19. i 20. jula izvodiće se popravka dilatacionih spojnica na čeličnoj konstrukciji Pančevačkog mosta. Radovi će biti nastavljeni od 20. do 24. jula, takođe u periodu od 20 do 5 časova, na deonici od uključenja na državni put I B reda broj 47 iz smera Ulice despota Stefana do Pančevačkog mosta. Izvodiće