Teška saobraćajna nesreća na putu Niš–Gadžin Han: Sumnja se da ima poginulih, troje povređenih u bolnici

Došlo je do teške saobraćajne nesreće na putu Niš-Gadžin Han, saznaje portal Snaga Juga.

Prema nepotvrđenim informacijama, u saobraćajnoj nesreći kod Niša poginula je jedna osoba. A post shared by СНАГА ЈУГА (@snaga.juga) Kako prenosi Blic, troje ljudi je navodno prevezeno u UKS Niš. Službenici saobraćajne policije i Sektora za vanredne situacije nalaze se na licu mesta. (Blic)