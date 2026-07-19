Vučić najavio početak isplate državne pomoći: Novac građanima stiže početkom septembra

NIN pre 1 sat
Vučić najavio početak isplate državne pomoći: Novac građanima stiže početkom septembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Lapovu da očekuje da će isplata najavljenog paketa državne pomoći građanima početi početkom septembra. "Tačno mesec i po dana će ljudi to da dobiju, verujem, početkom septembra.

Tako da, biće zadovoljni ljudi. Od 1. septembra kreću isplate za penzionere, borce i druge građane. Ja nisam bogataš, nemam račune bilo gde u svetu. Sve što imam je u Srbiji, ponosim se time", rekao je Vučić. On je naveo da će sredstva biti isplaćena iz Akcijskog fonda. Reč je o ranije najavljenom paketu mera vrednom više od 600 miliona evra, koji bi, prema najavama, trebalo da obuhvati oko tri miliona građana Srbije. Najveći deo novčane pomoći namenjen je
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Vučić: Kada rešimo pitanje vode, Lapovo će biti mirno

Vučić: Kada rešimo pitanje vode, Lapovo će biti mirno

RTS pre 13 minuta
Vučić: Za 15 dana potpisujemo ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3,2 miliona evra

Vučić: Za 15 dana potpisujemo ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3,2 miliona evra

RTK pre 43 minuta
Vučić: Država ulaže više od tri miliona evra u Lapovo, uskoro otvaranje dela obilaznice oko Kragujevca

Vučić: Država ulaže više od tri miliona evra u Lapovo, uskoro otvaranje dela obilaznice oko Kragujevca

iKragujevac pre 38 minuta
Vučić: Za 15 dana potpisujemo ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3,2 miliona evra

Vučić: Za 15 dana potpisujemo ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3,2 miliona evra

Euronews pre 23 minuta
Predsednik Srbije u obilasku Lapova Vučić poručio: „Rešavamo najveći problem opštine, voda je prioritet“

Predsednik Srbije u obilasku Lapova Vučić poručio: „Rešavamo najveći problem opštine, voda je prioritet“

Dnevnik pre 1 sat
(Foto) Vučić u Lapovu: Uložićemo tri miliona evra u vodovod i kanalizaciju

(Foto) Vučić u Lapovu: Uložićemo tri miliona evra u vodovod i kanalizaciju

Newsmax Balkans pre 1 sat
Vučić najavio ogromna ulaganja u ovaj deo Srbije: "Uskoro otvaramo obilaznicu oko Kragujevca"

Vučić najavio ogromna ulaganja u ovaj deo Srbije: "Uskoro otvaramo obilaznicu oko Kragujevca"

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijesrbijaPenzioneriNovcana pomoc

Ekonomija, najnovije vesti »

Glamočić u Šapcu: Najveći deo Mačve nije zahvaćen afričkom kugom svinja

Glamočić u Šapcu: Najveći deo Mačve nije zahvaćen afričkom kugom svinja

Insajder pre 7 minuta
Nova ekonomija: Gde sipati gorivo na putu do mora – razlika i do 30 evra po rezervoaru

Nova ekonomija: Gde sipati gorivo na putu do mora – razlika i do 30 evra po rezervoaru

Vreme pre 13 minuta
Glamočić o afričkoj kugi svinja: Nadležne službe nisu radile svoj posao, zaraza na području sedam okruga

Glamočić o afričkoj kugi svinja: Nadležne službe nisu radile svoj posao, zaraza na području sedam okruga

RTS pre 13 minuta
Vučić: Kada rešimo pitanje vode, Lapovo će biti mirno

Vučić: Kada rešimo pitanje vode, Lapovo će biti mirno

RTS pre 13 minuta
Banke za stambene kredite traže 20 odsto učešća, a mogle bi upola manje: Zbog čega to ne rade?

Banke za stambene kredite traže 20 odsto učešća, a mogle bi upola manje: Zbog čega to ne rade?

Morava info pre 3 minuta