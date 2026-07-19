Vučić najavio početak isplate državne pomoći: Novac građanima stiže početkom septembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Lapovu da očekuje da će isplata najavljenog paketa državne pomoći građanima početi početkom septembra. "Tačno mesec i po dana će ljudi to da dobiju, verujem, početkom septembra.

Tako da, biće zadovoljni ljudi. Od 1. septembra kreću isplate za penzionere, borce i druge građane. Ja nisam bogataš, nemam račune bilo gde u svetu. Sve što imam je u Srbiji, ponosim se time", rekao je Vučić. On je naveo da će sredstva biti isplaćena iz Akcijskog fonda. Reč je o ranije najavljenom paketu mera vrednom više od 600 miliona evra, koji bi, prema najavama, trebalo da obuhvati oko tri miliona građana Srbije. Najveći deo novčane pomoći namenjen je