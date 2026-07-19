Advokat Ninić o slučaju "nadstrešnica": Stiču se uslovi da se na jesen odredi glavni pretres

Nova pre 21 minuta
Advokat Ninić o slučaju "nadstrešnica": Stiču se uslovi da se na jesen odredi glavni pretres

Potvrđivanjem optužnice protiv šest osoba u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu stiču se uslovi da svi učesnici u postupku dobiju poziv i da se na jesen odredi glavni pretres pod uslovom da taj predmet ne bude delegiran nekom od sudova u Beogradu, izjavio je advokat Ivan Ninić.

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu višeg javnog tužioca protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu. Potvrđivanjem optužnice njima je produžena i mera kućnog pritvora koja im je određena. Ninić je rekao da u narednom periodu očekuje da sud pozove učesnike postupka, odredi pripremno ročište i da se posle pripremnog ročišta uđe u fazu glavnog
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