Endru i Tristan Tejt uhapšeni u SAD zbog optužbi za silovanje i trgovinu ljudima: Britanija traži njihovo izručenje

Američke savezne vlasti uhapsile su u subotu kontroverznog influensera Endrua Tejta (Andrew Tate) i njegovog brata Tristana, dok je britansko Tužilaštvo saopštilo da će zatražiti njihovo izručenje zbog novih optužbi za silovanje, nanošenje telesnih povreda i trgovinu ljudima.

Britanski tužioci naveli su da će protiv 39-godišnjeg Endrua Tejta i njegovog 38-godišnjeg brata Tristana podići dodatne optužnice, nakon što su identifikovane još četiri navodne žrtve. Braća Tejt će se u Ujedinjenom Kraljevstvu suočiti sa optužbama koje se odnose na navodna krivična dela počinjena između jula 2010. i avgusta 2017. godine. „Doneli smo odluku da krivično gonimo Endrua i Tristana Tejta za dodatna krivična dela, uključujući silovanje, organizovanje