Meštani pograničnih sela Vizića i Neština sutra postižu dogovor sa EU, blokada i dalje traje

Nova pre 28 minuta
Meštani pograničnih sela Vizića i Neština sutra postižu dogovor sa EU, blokada i dalje traje

Meštani Vizića i Neština, pograničnih sela koja pripadaju opštini Bačka Palanka, sutra bi nakon šest dana trebalo da prekinu blokadu puta prema graničnom prelazu sa Hrvatskom, kada bi trebalo da postignu dogovor o izuzeću sa Evropskom unijom (EU).

Problem koji su imali povezan je sa novim EES sistemom EU, a nakon što su prvobitno rekli da je blokada prekinuta, odlučeno je da ona potraje do zvaničnog saopštenja. Kako je rečeno za N1, odobren je tranzit za meštane Neština i Vizića, odnosno postignut privremeni dogovor o izuzeću koji kreće sa primenom od ponedeljka 20. jula, te se na meštane tih pograničnih sela u Srbiji, koji svakodnevno prolaze kroz Hrvatsku zbog posla, škole ili idu do lekara, neće
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