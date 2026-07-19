"Niko sa Palića nije otišao nezadovoljan, pomozite nam da budemo bolji": Uprkos brojnim problemima, festivala ima, ali organizatori uputili snažan apel

Uprkos svemu - film! Te tri reči možda bi na najbolji način mogle da opišu 33. izdanje Festivala evropskog filma Palić, koje će trajati do 22. jula. I koje se odvija na Paliću i u Subotici uprkos poteškoćama i nedostatku finansijskih sredstava, a zahvaljujući hrabrosti i upornosti organizatora.

U odnosu na ranije godine mnogo toga je ovde na Paliću drugačije. Festival evropskog filma Palić je ovoga puta, zbog opšte društvene situacije, ali i nedostatka novca, dodatno skraćen - za dva dana. Upkrkos silnim izazovima opet publici, željnoj kvalitetnih evropskih filmova, nudi stotinak naslova. I opet je Palić dom najznačajnijih evropskih ali i srpskih sineasta. A dobitnik nagrade "Aleksandar Lifka" za doprinos evropskom filmu, mađarski sineasta Kornel Mundruco