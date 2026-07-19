Srbija vodila pa doživela debakl posle preokreta i ostala bez finalnog turnira Lige nacija

Nova pre 1 sat
Srbija vodila pa doživela debakl posle preokreta i ostala bez finalnog turnira Lige nacija

Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od selekcije Nemačke sa 3:2 (21:25, 26:28, 25:16, 25:18, 15:13), u trećoj utakmici treće sedmice Lige nacija.

"Orlovi" su vodili sa 2:0 posle prva dva seta, ali je potom usledio neverovatan pad i tri izgubljena seta bez ozbiljnijeg otpora za veliki preokret Nemačke. Srbija je ovim porazom izgubila šanse za plasman na finalni turnir ovogodišnjeg izdanja Lige nacija. Posle šestog poraza, Srbija je deseta na tabeli sa 16 bodova. Najefikasniji u redovima Srbije bio je Veljko Mašulović sa 20 poena, Pavle Perić je upisao 13, dok su Lazar Marinović i Aleksandar Nedeljković
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Heroj Zemuna za B92.sport: "Neki ljudi u Partizanu me nisu videli na velikoj sceni"

Heroj Zemuna za B92.sport: "Neki ljudi u Partizanu me nisu videli na velikoj sceni"

B92 pre 4 minuta
"Gube 2:0 i hoće da pobede, stvarno nisu normalni": Zanimljiva izjava kapitena Srbije

"Gube 2:0 i hoće da pobede, stvarno nisu normalni": Zanimljiva izjava kapitena Srbije

Telegraf pre 40 minuta
Mladi košarkaši Srbije obezbedili bar srebro: U finalu Evropskog prvenstva protiv Slovenije

Mladi košarkaši Srbije obezbedili bar srebro: U finalu Evropskog prvenstva protiv Slovenije

Radio 021 pre 3 sata
Odbojkaši Srbije poraženi od Nemačke: Ništa od plasmana na finalni turnir Lige nacija

Odbojkaši Srbije poraženi od Nemačke: Ništa od plasmana na finalni turnir Lige nacija

Radio 021 pre 3 sata
Srbija prokockala pobedu i ostala bez šansi za završni turnir Lige nacija

Srbija prokockala pobedu i ostala bez šansi za završni turnir Lige nacija

Danas pre 9 sati
Partizan u poslednjim sekundama ostao bez pobede na startu Superlige Srbije

Partizan u poslednjim sekundama ostao bez pobede na startu Superlige Srbije

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaNemačkaLiga nacijaNemačka Srbija

Sport, najnovije vesti »

Vembanjama i Gober stižu u Beograd - jak sastav Francuza testira Srbiju

Vembanjama i Gober stižu u Beograd - jak sastav Francuza testira Srbiju

RTS pre 5 minuta
"Brate, mislio sam da si deblji!" Jokiću dobacivali mladići iz čamca na raftingu, njegova reakcija je hit!

"Brate, mislio sam da si deblji!" Jokiću dobacivali mladići iz čamca na raftingu, njegova reakcija je hit!

Kurir pre 4 minuta
Heroj Zemuna za B92.sport: "Neki ljudi u Partizanu me nisu videli na velikoj sceni"

Heroj Zemuna za B92.sport: "Neki ljudi u Partizanu me nisu videli na velikoj sceni"

B92 pre 4 minuta
Šampion Evrope protiv šampiona sveta – Španija i Argentina igraju za zlato

Šampion Evrope protiv šampiona sveta – Španija i Argentina igraju za zlato

Telegraf pre 4 minuta
Iskustvo protiv mladosti, legenda protiv nove zvezde, a samo jedan trofej: Argentina brani krunu, Španija sanja povratak na…

Iskustvo protiv mladosti, legenda protiv nove zvezde, a samo jedan trofej: Argentina brani krunu, Španija sanja povratak na svetski vrh

Danas pre 1 sat