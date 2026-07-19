Srbila vodila pa doživela debakl posle preokreta i ostala bez finalnog turnira Lige nacija

Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od selekcije Nemačke sa 3:2 (21:25, 26:28, 25:16, 25:18, 15:13), u trećoj utakmici treće sedmice Lige nacija.

"Orlovi" su vodili sa 2:0 posle prva dva seta, ali je potom usledio neverovatan pad i tri izgubljena seta bez ozbiljnijeg otpora za veliki preokret Nemačke. Srbija je ovim porazom izgubila šanse za plasman na finalni turnir ovogodišnjeg izdanja Lige nacija. Posle šestog poraza, Srbija je deseta na tabeli sa 16 bodova. Najefikasniji u redovima Srbije bio je Veljko Mašulović sa 20 poena, Pavle Perić je upisao 13, dok su Lazar Marinović i Aleksandar Nedeljković