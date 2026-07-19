Stigla je prognoza za narednu nedelju i večerašnje nevreme biće tek početak

Nevreme koje su meteporolozi najavili za večeras označiće početak svežijeg i nestabilnijeg perioda - sve do vikenda biće promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i pljuskova.

Danas ostaje toplo, s maksimalnim temperaturama od 31 na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije, ali uveče se sprema preokret - zbog kojeg je na snazi i upozorenje RHMZ. Plјuskovi i grmlјavine će u večernjim satima biti češća pojava i to naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, gde će biti biti uslova i za intenzivnije grmlјavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom u zoni najjačih plјuskova, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ),