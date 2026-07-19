VIDEO Iran ubio američke vojnike u Jordanu, SAD pokrenule osvetničke napade

Nova pre 57 minuta
VIDEO Iran ubio američke vojnike u Jordanu, SAD pokrenule osvetničke napade

Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne napade na ciljeve u Iranu, nakon što su u iranskom napadu u Jordanu poginula dvojica američkih vojnika, dok se treći vodi kao nestao. Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su napadi izvedeni po naređenju predsednika Donalda Trampa.

Prema navodima američke vojske, cilj akcije bio je da se oslabe iranske vojne sposobnosti i odgovori na napad u kojem su stradali američki vojnici. Iranska agencija Mehr prenela je da su SAD gađale područje u blizini grada Sirik na jugu Irana, ali za sada nema potvrda o ljudskim žrtvama niti većoj materijalnoj šteti. U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the completion of another round of retaliatory strikes, for the eighth night in a row, against Iranian
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