Na jučerašnjem protestu zbog postojanja sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti uhapšena dva lica. Prajd otkazan iz bezbednosnih razloga

Posle objavljenih tekstova u kojima se navodi da pripadnici Policijske uprave Pirot nisu postupili profesionalno i zaštitili novinare, u Policijskoj upravi Pirot demantuju i navode da su nastojali da obezbede mir i red kako bi zaštitili prisutne.

Procenjujući da bi moglo da dođe do nereda i fizičkih sukoba, odlučeno je da se Prajd otkaže o čemu su blagovremeno obavešteni organizatori. Saopštenje MUP-a Srbije: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su A. M. (2000) i P. M. (2002) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Sumnja se da su oni, juče oko 18.30 časova, na Trgu pirotskih ratnika u Pirotu, pred početak održavanja Prajd karavana,