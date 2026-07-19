IDF proglasio zatvorenom vojnom zonom područje oko Pojasa Gaze

Uoči masovnog marša desničarske grupe koja teži ponovnom uspostavljanju izraelskih naselja unutar okupirane palestinske enklave

TEL AVIV - Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su proglasile celokupno područje oko Pojasa Gaze zatvorenom vojnom zonom uoči masovnog marša desničarske grupe koja teži ponovnom uspostavljanju izraelskih naselja unutar okupirane palestinske enklave. Zatvorena zona, koja je na snazi od danas u 8 časova ujutru do ponedeljka u 8 časova, obuhvata čitavo područje oko Pojasa Gaze, od Jad Mordehaja, severno od enklave, preko puta 232 na istoku, pa sve do