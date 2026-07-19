IDF proglasio zatvorenom vojnom zonom područje oko Pojasa Gaze

Politika pre 15 minuta
IDF proglasio zatvorenom vojnom zonom područje oko Pojasa Gaze

Uoči masovnog marša desničarske grupe koja teži ponovnom uspostavljanju izraelskih naselja unutar okupirane palestinske enklave

TEL AVIV - Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su proglasile celokupno područje oko Pojasa Gaze zatvorenom vojnom zonom uoči masovnog marša desničarske grupe koja teži ponovnom uspostavljanju izraelskih naselja unutar okupirane palestinske enklave. Zatvorena zona, koja je na snazi od danas u 8 časova ujutru do ponedeljka u 8 časova, obuhvata čitavo područje oko Pojasa Gaze, od Jad Mordehaja, severno od enklave, preko puta 232 na istoku, pa sve do
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

SAD osmu noć zaredom gađale Iran; Iran tvrdi da je dronovima napao američke baze u Kuvajtu

SAD osmu noć zaredom gađale Iran; Iran tvrdi da je dronovima napao američke baze u Kuvajtu

RTS pre 5 minuta
IDF proglasio područje oko Pojasa Gaze zatvorenom vojnom zonom uoči marša desničara

IDF proglasio područje oko Pojasa Gaze zatvorenom vojnom zonom uoči marša desničara

Insajder pre 9 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB SAD osmu noć zaredom gađale Iran; Iran tvrdi da je dronovima napao američke baze u Kuvajtu

BLISKOISTOČNI SUKOB SAD osmu noć zaredom gađale Iran; Iran tvrdi da je dronovima napao američke baze u Kuvajtu

RTV pre 55 minuta
Snažan zemljotres pogodio Iran, spasilački timovi hitno poslati u epicentralnu oblast!

Snažan zemljotres pogodio Iran, spasilački timovi hitno poslati u epicentralnu oblast!

Blic pre 1 sat
UŽIVO SAD osmu noć zaredom gađale Iran; Veliki napadi dronovima na američke baze u Kuvajtu

UŽIVO SAD osmu noć zaredom gađale Iran; Veliki napadi dronovima na američke baze u Kuvajtu

Sputnik pre 1 sat
Iran tvrdi da je napao dve američke baze u Kuvajtu

Iran tvrdi da je napao dve američke baze u Kuvajtu

Politika pre 1 sat
Iranski ajatolah zapretio: Modžtaba Hamnei: "Naučićemo SAD lekcijama koje neće zaboraviti"

Iranski ajatolah zapretio: Modžtaba Hamnei: "Naučićemo SAD lekcijama koje neće zaboraviti"

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PalestinaTel AvivGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Više od 5.100 poginulih i 16.700 povređenih u zemljotresima u Venecueli

Više od 5.100 poginulih i 16.700 povređenih u zemljotresima u Venecueli

Insajder pre 0 minuta
SAD: 50 miliona ljudi na udaru vremenskih nepogoda i dima od šumskih požara iz Kanade

SAD: 50 miliona ljudi na udaru vremenskih nepogoda i dima od šumskih požara iz Kanade

RTV pre 0 minuta
Endi Bernam će biti sedmi lider Britanije u poslednjih 10 godina: Može li se suprotstaviti trendu?

Endi Bernam će biti sedmi lider Britanije u poslednjih 10 godina: Može li se suprotstaviti trendu?

Danas pre 0 minuta
Dogovor vlasti i opozicije približava Podgoricu Briselu

Dogovor vlasti i opozicije približava Podgoricu Briselu

Danas pre 0 minuta
Atinski beskućnik osetio nesnosan smrad, a onda otvorio kofer: Ko je žena čije je telo pronađeno u poodmakloj fazi raspadanja?…

Atinski beskućnik osetio nesnosan smrad, a onda otvorio kofer: Ko je žena čije je telo pronađeno u poodmakloj fazi raspadanja?

Dnevnik pre 0 minuta