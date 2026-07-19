IRGC tvrdi da SAD napadima pokušavaju da nadoknade poraz u ratu

Politika pre 52 minuta
IRGC tvrdi da SAD napadima pokušavaju da nadoknade poraz u ratu

Komandant IRGC zapretio „osvetom i odmazdom” odgovornim za ubistvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je zadala „teške udarce američkim bazama u Jordanu, Kuvajtu, Omanu i drugim zemljama” i poručila da će nastaviti sa takvim akcijama, ističući da Amerikanci pokušavaju da napadima nadoknade poraz u ratu. „Amerikanci pokušavaju da vojnim dejstvima nadoknade poraz u ovom ratu i vrate Ormuski moreuz u stanje u kojem je bio pre sukoba, ali u tome sigurno neće uspeti”, napisao je komandant IRGC-a, Jadolah Džavani,
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