IRGC tvrdi da SAD napadima pokušavaju da nadoknade poraz u ratu

Komandant IRGC zapretio „osvetom i odmazdom” odgovornim za ubistvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je zadala „teške udarce američkim bazama u Jordanu, Kuvajtu, Omanu i drugim zemljama” i poručila da će nastaviti sa takvim akcijama, ističući da Amerikanci pokušavaju da napadima nadoknade poraz u ratu. „Amerikanci pokušavaju da vojnim dejstvima nadoknade poraz u ovom ratu i vrate Ormuski moreuz u stanje u kojem je bio pre sukoba, ali u tome sigurno neće uspeti”, napisao je komandant IRGC-a, Jadolah Džavani,