Jordanska vojska oborila tri iranske rakete, jedna pala u nenaseljeno područje

Aerodrom i luka na jugu Jordana evakuisani su zbog bezbednosne pretnje

Jordanska vojska saopštila je danas da je oborila tri iranske rakete koje su bile usmerene ka teritoriji te kraljevine, dok je četvrta pala u nenaseljeno područje, javljaju jordanski mediji. U incidentu nije bilo poginulih niti je pričinjena materijalna šteta, objavila je agencija PETRA, pozivajući se na vojnog zvaničnika, prenosi Rojters. Međunarodni aerodrom i morska luka u gradu Akabi na jugu Jordana, evakuisani su zbog konkretne i verodostojne bezbednosne