NATO možda ipak neće moći da ispuni obećanje o 140 milijardi evra za Ukrajinu

Nemačka i Velika Britanija ostaju najveći dobavljači vojne pomoći Kijevu

Obećanje NATO-a da će Ukrajini u naredne dve godine obezbediti 140 milijardi evra moglo bi da bude neostvarivo, piše švajcarski list „Noje cirher cajtung” (NCC), pozivajući se na podatke Instituta za svetsku ekonomiju u Kilu. Lideri zemalja NATO-a su u deklaraciji nakon samita alijanse, koji je održan 7. i 8. jula u Ankari, obećali da će Kijevu obezbediti oružje i vojnu pomoć u vrednosti od 70 milijardi evra u 2026. godini i najmanje na istom nivou u 2027. godini.