Ranjen 37-godišnjak u pucnjavi u noćnom klubu na opštini Palilula

Politika pre 44 minuta
Ranjen 37-godišnjak u pucnjavi u noćnom klubu na opštini Palilula

Muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar gde mu je pružena medicinska pomoć

Jutros oko 5 časova u pucnjavi u noćnom klubu u Poenkareovoj ulici na opštini Palilula ranjen je N. M. rođen 1989. godine, potvrđeno je Tan‌jugu u MUP. Ranjeni 37-godišnjak je zadobio prostrelnu ranu potkolenice, a pripadnici MUP na licu mesta su pronašli čauru metka. Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar gde mu je pružena medicinska pomoć. Osobe koje su se u trenutku pucnjave zadesile na licu mesta izjavile su da nisu videle ko je
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