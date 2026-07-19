Ruske snage nastavljaju da uništavaju ukrajinsku vojnu logistiku, osvojeno važno naselje

Politika pre 2 sata
Ruske snage nastavljaju da uništavaju ukrajinsku vojnu logistiku, osvojeno važno naselje

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su pogođeni objekti povezani sa ukrajinskom vojskom

Oružane snage Rusije nastavile su izvođenje napada na ukrajinske luke i plovila koja se koriste za transport tereta za ukrajinsku vojsku, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U luci Južni pogođeno je skladište u kojem se nalazila vojna tehnika isporučena od zapadnih zemalja, preneo je Sputnjik internešnel. U luci Odesa pogođeno je područje za sklapanje dronova raketama „oniks” i lutajućom municijom. U blizini mesta Novije Beljari u Odeskoj oblasti, ruski
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