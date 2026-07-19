Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su pogođeni objekti povezani sa ukrajinskom vojskom

Oružane snage Rusije nastavile su izvođenje napada na ukrajinske luke i plovila koja se koriste za transport tereta za ukrajinsku vojsku, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U luci Južni pogođeno je skladište u kojem se nalazila vojna tehnika isporučena od zapadnih zemalja, preneo je Sputnjik internešnel. U luci Odesa pogođeno je područje za sklapanje dronova raketama „oniks” i lutajućom municijom. U blizini mesta Novije Beljari u Odeskoj oblasti, ruski