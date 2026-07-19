Zelenski: Izveden jedan od najmasovnijih raketnih napada na Kijev

Politika pre 37 minuta
Zelenski: Izveden jedan od najmasovnijih raketnih napada na Kijev

Ukrajinski predsednik saopštio da je Rusija tokom noći lansirala više od 40 raketa i 120 dronova, u napadu poginula jedna, povređeno 16 osoba

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija tokom noći izvela jedan od najmasovnijih napada balističkim raketama na Kijev i okolinu lansiranjem više od 40 raketa različitih tipova, kao i 120 dronova u kojem je jedna osoba poginula, a 16 povređeno. Zelenski je naveo na platformi X da se intervencije hitnih službi nastavljaju na tri lokacije, uz angažovanje gotovo 600 pripadnika tih službi. „Takođe je od suštinskog značaja da se nastavi sa
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