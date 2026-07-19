Zelenski: Ukrajinske snage pogodile naftne terminale i brodove „flote iz senke”

Izvedeni napadi na ruske objekte naftne industrije u Stavropoljskoj oblasti i više plovila u Crnom moru

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su Jedinice ukrajinske Službe bezbednosti (SBU) izvele napade na tri naftna terminala u ruskoj Stavropoljskoj oblasti, dok su jedinice ukrajinskih oružanih snaga pogodile još jedan objekat naftne industrije u istom regionu. Udaljenost ciljeva od državne granice Ukrajine iznosila je oko 600 kilometara, rekao je Zelenski. „Nastavljamo da na potpuno opravdan i precizan način odgovaramo na ruske napade. Danas