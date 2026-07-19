Zelenski: Ukrajinske snage pogodile naftne terminale i brodove „flote iz senke”

Politika pre 1 sat
Zelenski: Ukrajinske snage pogodile naftne terminale i brodove „flote iz senke”

Izvedeni napadi na ruske objekte naftne industrije u Stavropoljskoj oblasti i više plovila u Crnom moru

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su Jedinice ukrajinske Službe bezbednosti (SBU) izvele napade na tri naftna terminala u ruskoj Stavropoljskoj oblasti, dok su jedinice ukrajinskih oružanih snaga pogodile još jedan objekat naftne industrije u istom regionu. Udaljenost ciljeva od državne granice Ukrajine iznosila je oko 600 kilometara, rekao je Zelenski. „Nastavljamo da na potpuno opravdan i precizan način odgovaramo na ruske napade. Danas
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Pet sati pod balističkim raketama: Rusija izvela jedan od najvećih napada na Kijev

Pet sati pod balističkim raketama: Rusija izvela jedan od najvećih napada na Kijev

Nedeljnik pre 58 minuta
Najmasovniji udar na Kijev; Moskva poručuje: Danas definitivno nije kraj – ovo nije fudbal

Najmasovniji udar na Kijev; Moskva poručuje: Danas definitivno nije kraj – ovo nije fudbal

RTS pre 53 minuta
Zelenski: Ukrajinske snage napale tri naftna terminala u ruskoj Stavropoljskoj oblasti

Zelenski: Ukrajinske snage napale tri naftna terminala u ruskoj Stavropoljskoj oblasti

Insajder pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA Najmasovniji udar na Kijev; Moskva poručuje: Danas definitivno nije kraj – ovo nije fudbal

UKRAJINSKA KRIZA Najmasovniji udar na Kijev; Moskva poručuje: Danas definitivno nije kraj – ovo nije fudbal

RTV pre 2 sata
Ukrajina pogodila ruska skladišta u Moskvi, Rusija uzvratila masovnim napadom na Kijev

Ukrajina pogodila ruska skladišta u Moskvi, Rusija uzvratila masovnim napadom na Kijev

Vreme pre 2 sata
Zelenski: Ukrajinske snage napale tri naftna terminala u ruskoj Stavropoljskoj oblasti

Zelenski: Ukrajinske snage napale tri naftna terminala u ruskoj Stavropoljskoj oblasti

Euronews pre 1 sat
Rusija lansirala veliki napad dronovima i raketama na Kijev, Ukrajina gađa tankere na Crnom moru

Rusija lansirala veliki napad dronovima i raketama na Kijev, Ukrajina gađa tankere na Crnom moru

Slobodna Evropa pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Teheran tvrdi da je pogođena nuklearka u izgradnji, sirene se čuju u Jordanu: Novi presek dešavanja na Bliskom istoku

Teheran tvrdi da je pogođena nuklearka u izgradnji, sirene se čuju u Jordanu: Novi presek dešavanja na Bliskom istoku

Nedeljnik pre 13 minuta
Tramp traži da se Iran doda u paket sankcija protiv Rusije

Tramp traži da se Iran doda u paket sankcija protiv Rusije

Sputnik pre 13 minuta
Trajekt sa 116 ljudi se prevrnuo kod Gvajane, u toku potraga

Trajekt sa 116 ljudi se prevrnuo kod Gvajane, u toku potraga

N1 Info pre 3 minuta
Afera digla Ukrajinu na noge! Brat moćnog funkcionera kupio 143 stana, čak 30 u samo jednom danu, a neke je platio - čitavih…

Afera digla Ukrajinu na noge! Brat moćnog funkcionera kupio 143 stana, čak 30 u samo jednom danu, a neke je platio - čitavih 932 dolara!

Blic pre 13 minuta
Novi sistem EU gotovo utrostručio vreme kontrole na granicama: Putnici čekaju i do dva sata na aerodromima

Novi sistem EU gotovo utrostručio vreme kontrole na granicama: Putnici čekaju i do dva sata na aerodromima

NIN pre 8 minuta