Srbija jača odnose sa Amerikom - kako bi to moglo da utiče na odnose sa Rusijom i Kinom

Radio 021 pre 28 minuta  |  N1
Srbija jača odnose sa Amerikom - kako bi to moglo da utiče na odnose sa Rusijom i Kinom

Srbija i Sjedinjene Američke Države (SAD) su zvanično pokrenule strateški dijalog, format saradnje koji Vašington ima sa državama koje smatra važnim partnerima. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Predsednik Pupin inicijative Vuk Velebit ocenio je za N1 da je reč o "velikoj stvari" i da prvi put u istoriji imamo odnose Srbije i Amerike koji su definisani na strateškom nivou. "Svi koji su upućeni u to kako stvari funkcionišu u Vašingtonu znaju koliko je teško da dobijete pažnju uopšte, i mislim da Srbija ovim dobija rezervisanu stolicu u Vašingtonu. To je veliki iskorak u odnosima", navodi Velebit. Kaže da je strateški dijalog zvanično spoljnopolitičko
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